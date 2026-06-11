Спартак се раздели със Саад Мокачар

Снимка Фейсбук, Спартак Варна

ФК Спартак Варна и Саад Мокачар се разделиха по взаимно съгласие.

Ръководството на клуба благодари на Саад Мокачар за професионализма, отдадеността и усилията, които вложи с екипа на Спартак Варна по време на престоя си в клуба.

Пожелаваме му много бъдещи професионални постижения както на терена, така и извън него.

Успех, Саад, написаха "соколите" на страницата си във Фейсбук.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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