Спартак ще играе с Ботев в Пловдив

Спартак уреди контрола с Ботев в Пловдив. Проверката ще се играе в сряда на базата на "канарчетата" Никола Щерев - Старика.

За тази дата "соколите" имаха насрочен мач със Септември Тервел, но те се възползваха от възможността да срещнат сериозен съперник от професионалния футбол и промениха програмата си.

Това ще е третият спаринг на Спартак в предсезонния период. В предните два отборът победи Фратрия с 1:0 и Дунав Русе с 3:1.

