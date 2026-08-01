Спартак си спомня за Траян Дянков

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Изминаха десет години от преждевременната кончина на един от най-добрите универсални футболисти Траян Дянков.

Роден на 21 юни 1976 година, Трико е юноша и любимец на феновете на варненския Спартак. Остава в сърцата на привържениците и на още няколко родни тимове.

По време на състезателната си кариера, Дянков изиграва над 400 мача с екипите на Спартак (Варна), Велбъжд (Кюстендил), Локомотив (Пловдив), Черноморец (Бургас) и Калиакра (Каварна). Има престой и в руския Динамо (Махачкала).

С Локомотив Дянков е шампион на България през 2004 година, а преди това с Велбъжд печели бронзовите медали в родното първенство.

Напуска този свят на 1 август 2016 година, когато е едва на 40, след като е покосен от масифен инфаркт преди да изведе Спартак на тренировка на стадион "Локомотив".

Редактор "Екип на Петел",

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