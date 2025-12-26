Спартак си спомня за Здравко Радев

Снимка архив

На този ден преди 20 години „Спартак” изгуби своя железен защитник Здравко Радев. Футболистът си отиде от този свят само на 33 години, след като 5 месеца се бори с коварна болест.

Здравко бе женен за дъщерята на легендарния вратар на спартаклии Красимир Зафиров – Александра, от която има щерка Красимира, а феновете на „соколите“ винаги ще го помнят като сърцат и безкомпромисен централен бранител. За тези пък, които познаваха Здравко отблизо, той ще си остане един добър и почтен човек.

Паметният си мач за „Спартак” Радев изигра в началото на септември 1997-а срещу ЦСКА във Варна, когато домакините биха с 2:1 и прекъснаха черната серия от 33 години без победа над „червените” в елита.

Разочарован от загубата, шефът на гостите Емил Данчев откомандирова на „Армията” Здравко, въпреки че бе даден под наем на „соколите“ до края на полусезона.

Светла ти памет, Здравко Радев!

