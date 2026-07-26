Спартак спечели градското дерби с класика срещу Черно море

Снимки: Булфото

Спартак 1918 Варна спечели градското дерби на Варна след успех с 3:0 като гост на Черно море. Головете за победителите вкараха Ангел Грънчов през първата част, и Георг Стояновски 2 минути преди изтичането на редовните 90 минути и Жозе Де Соуса в 90+4 минута на мача. С успеха си "соколите" имат вече 4 точки в актива си, докато Черно море остава с 1 точки.

Първата възможност в мача бе за Черно море в 18-ата минута, когато Александър Колев стреля от около 25 метра по диагонал отдясно, но топката попадна в ръцете на вратаря на символичните гости Пламен Илиев.

В 33-ата минута Спартак 1918 Варна поведе в резултата. След центриране от корнер Венцислав Керчев не игра добре с топката с глава и тя достигна до Ангел Грънчов, който с топовен изстрел от 2-3 метра по диагонал отляво вкара гол за символичните гости – 0:1.

В 36-ата и 39-ата минута Асен Дончев обстрелва вратата на гостите, но в първия случай ударът беше неточен, а във втория вратарят Пламен Илиев улови топката. В 45-ата минута Спартак 1918 Варна можеше да отбележи нов гол, но след удара на Георг Стояновски по диагонал отляво топката премина встрани от вратата на домакините.

В 55-ата минута Асен Дончев стреля опасно от свободен удар от около 30-тина метра, но вратарят Пламен Илиев успя да избие топката.

В 58-ата минута вратарят на домакините Кристиан Томов предотврати сигурен гол след удар от близко разстояние на Жота Лопес. В 60-ата минута Александър Колев можеше да изравни резултата, но от добра позиция от няколко метра стреля над вратата на Спартак 1918 Варна.

В 67-ата минута Александър Колев засече топката с глава, но ударът му беше неточен. В 70-ата минута Георг Стояновски стреля от границата на наказателното поле, но топката премина встрани от вратата на Черно море.

В 82-ата минута вратарят на символичните гости Пламен Андреев успя да спаси хубав удар на Александър Колев и запази преднината на отбора си.

В 88-ата минута Геор Стояновски открадна топката премина през играч на Черно море и с хубав удар вкара втория гол за Спартак 1918 Варна.

В 90+4 минута Жозе Де Соуса вкара третия гол за гостите и оформи крайното 3:0 за Спартак 1918 Варна.

Съставите:

Черно море: Кристиан Томов, Живко Атанасов, Лучиано Скуадроне, Мигел Барандас (83-ата мин. Петър Андреев), Асен Дончев (72-ра мин. Александър Тодоров), Александър Колев, Давид Телеш, Берк Бейхан (46-ата мин. Селсо Сидни), Венцислав Керчев (83-ата мин.Емануил Няголов), Ертан Томбак, Васил Панайотов (83-ата мин. Георги Лазаров);

Спартак: Пламен Илиев, Борис Иванов, Дамян Йорданов (73-ата мин. Вашко Оливейра), Жота Лопес (89-ата мин. Жозе Де Соуса), Цветослав Маринов, Деян Лозев, Ангел Грънчов, Джойс Читоку, Томаш Силва (73-ата мин. Давид Валверде), Георг Стояновски (89-ата мин. Цветелин Чунчуков), Георги Трифонов (57-ата мин. Антон Иванов);

Редактор "Екип на Петел",

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