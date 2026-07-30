Спартак уреди чужденец

Снимка: Булфото

Варненският Спартак уреди новия бразилец Хосе Буа, съобщи спортният директор Енгибар Енгибаров. Очакванията са халфът да направи дебют в домакинството с Локомотив Пловдив в понеделник, независимо кой ще води „соколите“.

Закария Тиндано обаче остава под въпрос за предстоящия сблъсък, тъй като неговите документи не са готови.

Левият бек, който е даден под наем от Гьозтепе, може да попадне в групата за първи път в гостуването на Ботев в Пловдив в четвъртия кръг.

Редактор "Екип на Петел",

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