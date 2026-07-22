реклама

Спартак уреди нов играч за битката за Варна

22.07.2026 / 18:33 0

Снимка: Фейсбук, Спартак Варна

Унгарецът Самуел Майор получи състезателни права за Спартак Варна и Гьоко Хаджиевски може да го използва в битката за Варна в неделя.

Новината съобщи спортният директор на „соколите“ Енгибар Енгибаров.

Майор е последното ново попълнение на тима и играе като опорен полузащитник.

Енгибаров допълни още, че Хаджиевски на 99 процента ще води Спартак от пейката в предстоящия сблъсък на „Тича“.

Гьоко изгледа първия двубой на „соколите“ от трибуните, тъй като документите му още не бяха обработени от Сектор „Миграция“.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама