Спартак уреди нов играч за битката за Варна

Снимка: Фейсбук, Спартак Варна

Унгарецът Самуел Майор получи състезателни права за Спартак Варна и Гьоко Хаджиевски може да го използва в битката за Варна в неделя.

Новината съобщи спортният директор на „соколите“ Енгибар Енгибаров.

Майор е последното ново попълнение на тима и играе като опорен полузащитник.

Енгибаров допълни още, че Хаджиевски на 99 процента ще води Спартак от пейката в предстоящия сблъсък на „Тича“.

Гьоко изгледа първия двубой на „соколите“ от трибуните, тъй като документите му още не бяха обработени от Сектор „Миграция“.

Редактор "Екип на Петел",

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