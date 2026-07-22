Спартак уреди нов играч за битката за Варна
Снимка: Фейсбук, Спартак Варна
Унгарецът Самуел Майор получи състезателни права за Спартак Варна и Гьоко Хаджиевски може да го използва в битката за Варна в неделя.
Новината съобщи спортният директор на „соколите“ Енгибар Енгибаров.
Майор е последното ново попълнение на тима и играе като опорен полузащитник.
Енгибаров допълни още, че Хаджиевски на 99 процента ще води Спартак от пейката в предстоящия сблъсък на „Тича“.
Гьоко изгледа първия двубой на „соколите“ от трибуните, тъй като документите му още не бяха обработени от Сектор „Миграция“.
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