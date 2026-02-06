Спартак уреди всички нови играчи

Снимка: Фейсбук, ФК Спартак Варна

Спартак Варна картотекира всичките си девет нови попълнения за пролетния полусезон в елитното първенство.

От тях договори с клуба имат Димо Кръстев, Борис Иванов, Жота Лопес, Петър Принджев и Цветелин Чунчуков, а от Ботев Пловдив под наем до края на сезона при варненци ще се подвизават Мартин Георгиев, Джон Еманюел, Талес да Силва и Тайлсон.

През другата седмица „соколите“ може да се подсилят и с Владимир Медвед, който вече тренира с отбора. През есента външният полузащитник изигра 6 мача за Славия и записа една асистенция.

За последно Медвед бе на терена на 9 ноември при домакинския успех с 2:1 над Монтана.

