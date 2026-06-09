Спартак успя да задържи Чунчуков
Снимка: Фейсбук
Цветелин Чунчуков ще играе за Спартак Варна и през следващия сезон. Централният нападател е подписал нов договор, съобщи шефът на „соколите“ Алекс Илиев.
Чунчуков дойде в отбора в началото на февруари и ангажиментите му бяха до края на първенството. Той дълго чакаше своя първи гол, но в плейофите изригна.
Цветелин откри головата си сметка за варненци от дузпа при загубата с 1:2 от Ботев Враца. Последвалите две попадение на тарана пък бяха с цената на 6 точки. Чунчуков първо вкара втория гол за успеха с 2:1 над Славия у дома, а след това фиксира крайното 2:0 в Монтана.
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