Спартак вече няма дългове към НАП

Варненският Спартак изчисти всичките си задължения към НАП, съобщиха от ръководството на клуба.

Ето и съобщението на страницата на "соколите" във Фейсбук:

Соколи,

Спартак Варна дължи 0 (НУЛА!) лева към Националната агенция за приходите.

След постъпването на общинското финансиране остана сума за доплащане, която беше погасена своевременно с налични ресурси от кампанията #АЗСЪМСПАРТАК. Този остатък беше резултат от продължаващия ежемесечен преразход, породен от недостатъчните приходи и липсата на постоянни спонсори. Но ето, че и тази сума вече е напълно покрита!

Това е доказателство, че когато обединяваме усилия, резултатите са реални. Благодарим на всички, които вече подкрепиха клуба!

Сума, покрита от Община Варна: 550 000

Сума, покрита със средства от кампанията: 98 487.37

Още веднъж, благодарим на всички соколи и цялата футболна общественост за подкрепата!

Припомняме, че клубът има активни кампании за набиране на средства и привличане на дългосрочни партньори и спонсори – както за преодоляване на натрупаните задължения, така и за предотвратяване на нови в бъдеще.

Продължаваме уверено по пътя към пълното освобождаване на клуба!

Само Спартак!

