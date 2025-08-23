Спартак взе заслужена точка със стил

Редактор: Недко Петров

Снимка Булфото

Варненският Спартак продължи с добрите си игри в София и взе втора заслужена точка при третото си поредно гостуване на столичен терени. Този път „соколите“ не изгубиха от отбор, който досега няма поражение, намира се в челото на класирането и вкарваше гол във всеки мач, с изключение на нулевото равенство срещу шампиона в Разград.

С безупречна дисциплина и тактически правилна и мъдра игра обаче Спартак обезличи напълно Локо в неговия дом. Играчите на Гьоко знаеха какво да правят във всеки един момент. Те пресираха, затваряха умело подстъпите към своята врата и осъществяваха бърз преход в двете фази.

Варненци печелеха също единоборства и линиите им в защита бяха близко една до друга. Всичко това даде резултат, след като домакините нямаха чиста голова ситуация в двубоя, а всичките им удари във вратата бяха в обсега на Максим Ковальов.

През второто полувреме Спартак започна да атакува по-смело и определено бе по-опасния отбор на терена. С всяко докосване Шанде, който по-рано преди почивката бе изригнал веднъж, но удара му не се получи, респектираше съперника.

Бернардо Коуто пък раздаваше пък пасове за учебник, включително и в най-футболната атака на своите. Тя бе започната с атрактивен пас с пета на Даниел Иванов и продължена с перфектно успоредно подаване на голлинията на португалеца. Халачев засече топката и я насочи към вратата, но бившият страж на варненския тим Марин Величков изби с една ръка в корнер.

Бих искал специално да обърна внимание и на изявите на Дамян Йорданов и Даниел Халачев. Макар че се налага да играе като ляв бек, Дамян влага сърце и страст, и се раздава на максимум за родния си клуб, с което е полезен и на този непривичен за него пост.

Халачев пък безспорно изигра най-добрия си мач досега през тази кампания. Таранът се движеше, бореше се и опитваше да затруднява съперника при изнясането на топката. Даниел излезе и на добри голови позиции, но в първия случай бранител, а после и вратаря му попречиха да вкара.

На този етап на Халачев му липсва само гола, за да придобие по-голяма увереност и самочувствие. Същото ще придобие и този перспективен Спартак, след като спечели първата си победа. По всичко изглежда обаче, че с оглед на стилните си продукции, отборът няма да я чака дълго.

