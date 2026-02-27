Спартак загуби от Арда в мач с два червени картона

Снимки: Булфото, архив

Спартак отстъпи с 0:1 на Арда (Кърджали) в първата среща от 23-ия кръг на първенството по футбол. Единственото попадение в срещата беше дело на Антонио Вутов, а съдията Георги Гинчев показа в мача два червени картона, посочва БТА. Най-напред беше отстранен Димо Кръстев от гостите, а след това и Вячеслав Велев от Арда.

Арда излиза на седмо място с 31 точки, докато Спартак регистрира десети пореден мач без успех и остава 12-и с 20 точки.

Първото полувреме беше лишено от кой знае какви ситуации пред двете врати, с изключение на няколко мелета, които не затрудниха особено вратарите. Най-сериозната възможност дойде в 33-ата минута, когато Максим Ковальов запази мрежата на варненци след удар на Антонио Вутов.

Спартак (Варна) започна активно второто полувреме, но само за девет минути събитията на терена се развиха тотално в тяхна вреда. Най-напред в 54-ата минута Димо Кръстев беше отстранен с директен червен картон, след като се забави при дълга топка и позволи на Патрик Луан да го изпревари, след което и го фаулира. А проверката със системата за видеопомощ (ВАР) потвърди решението на Георги Гинчев.

При изпълнението на свободния удар от Бирсент Карагарен, вратарят Ковальов не се наеси както трябва и просто пресна топката към полето, където Антонио Вутов беше най-съобразителен и я довкара в мрежата.

Останали с човек по-малко, гостите сътвориха една добра контраатака, която беше завършена с удар на Жоао Лопеш. Португалецът потърси близкия ъгъл, но Господинов улови. Малко по-късно центриране от корнер на Арда намери резервата Джелал Хюсеинов, който шутира, но вратарят Ковальов изби. Последва добавка от Акинтола, но за щастие на варненци кълбото прелетя над вратата.

11 минути края двата отбора останаха с равна численост, след като червен картон получи и Вячеслав Велев. Санкцията му дойде заради груб фаул на ъгъла на наказателното поле в краката на Цветослав Маринов и нова ВАР-намеса.

Въпреки това, домакините продължиха да бъдат по-активния отбор, като на два пъти Бирсент Карагарен създаде работа за Ковальов. В последната минута на редовното време обаче варненци можеха да стигнат до равенството, но ударът на Таилсон от малкото поле не намери вратата на Господинов.

Арда (Кж): Анатолий Господинов, Густаво Каскардо, Мартин Паскалев, Феликс Ебоа Ебоа, Вячеслав Велев,

Лъчезар Котев, Серкан Юсеин (74 - Давид Акинтола), Андре Шиняшики (48 - Бирсент Каргарен), Атанас Кабов (64 - Светослав Ковачев),

Антонио Вутов (74 - Джелал Хюсеинов), Патрик Луан (64 - Уилсон Самаке)

Спартак (Варна): Максим Ковальов, Мартин Георгиев, Димо Кръстев, Матео Петрашило, Борис Иванов, Цветослав Маринов,

Дамян Йорданов (74 - Петър Принджев), Таилсон Гонсалвеш, Жоао Лопеш (86 - Даниел Иванов), Алешандре да Силва-Шанде,

Талес да Силва (61 - Емил Янчев)

