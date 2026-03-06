Спартак загуби от Славия в София

Снимки: Булфото

Славия спечели с категоричното 4:0 у дома срещу Спартак в първия двубой от 25-ия кръг от първенството в Първа лига. С попадение и две асистенции се отличи Иван Минчев, докато един път се разписа и Кристиян Балов, който подаде и един голов пас, посочва БТА.

Още във втората минута Георги Шопов изведе Жордан Варела и той реализира във вратата на варненци, но попадението беше отменено заради засада на Шопов след намесата на видео асистент реферите.



След близо четвърт час игра Леви Нтумба отрази удар на Жота Лопес. В 23-ата минута вратарят Максим Ковальов увисна при центриране и топката достигна до Емил Стоев, който я прати във вратата на гостите.

В 38-ата минута капитанът Минчев центрира от ъглов удар и Дейвид Малембана засече топката с глава, а Ковальов изби, но защитникът направи добавка за 2:0.

Две минути след почивката Иван Минчев пусна за Балов отляво, който финтира защитата и прати топката във вратата на Спартак за трети път.

В 53-ата минута Кристиян Балов отново проби през отбраната на гостите и върна за Минчев, който технично покачи резултата на 4:0.





"Белите" са на седмо място в класирането след втората си поредна победа, докато Спартак е на 12-та позиция и остава застрашен от изпадане.

Славия: Леви Нтумба, Диего Фераресо, Никола Савич, Дейвид Малембана (61-Лука Иванов), Жордан Варела (61-Лазар Марин), Георги Шопов, Иван Минчев (66-Валентин Йотов), Илиян Стефанов, Кристиян Балов (70-Емилиян Гогев), Емил Стоев (61-Роберто Райчев), Янис Гeрмуш

Спартак: Максим Ковальов, Борис Иванов, Ангел Грънчов (88-Талес), Матео Петрашило, Димо Кръстев, Цветелин Чунчуков (66-Емануел Джон), Жота Лопес, Цветослав Маринов, Шанде, Мартин Георгиев (46-Георг Стояновски), Дамян Йорданов (66-Даниел Иванов)

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!