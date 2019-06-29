Спартак загуби с 1:3 от Черноморец (Балчик) в Албена. Двама близнаци са на проби

Спартак загуби с 1:3 от Черноморец (Балчик) в контролна среща, играна в Албена. В двубоя за първи път за Спартак играха близнаците Николай и Георги Атанасови, които идват от Етрополе.

Варненци поведоха с гол на Румен Николов в 52-ата мин. Балчиклии обърнаха с два гола за две минути в 74-ата и 75-ата, а в 86-ата оформиха крайния резултат в своя полза. В 40-ата мин. пресилено бяха изгонени Ивайло Русев и футболист на Черноморец

Следващият мач на Спартак е със Созопол отново в Албена.

Съставът: Иван Иванов, Николай Атанасов, Георги Радев, Иван Пенев, Стефан Иванов, Николай Петров, Валентин Веселинов, Георги Атанасов, Иван Кирев, Георги Колев, Ивайло Русев (, Иван Атанасов, Александър Йовчев, Боян Илиев, Милен Николов, Николай Томов, Мирослав Георгиев, Васко Боев, Мартин Костов, Благовест Гачев, Рангел Абушев, Николай Пантев, Румен Николов)

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