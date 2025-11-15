Спас Гърневски: България няма да е чейнджбюро, което да връща милионите от петрол в Москва

Стопкадър Нова Нюз

Бивш депутат разкри как е избран особения управител на "Лукойл Нефтохим".

След приватизацията на „Нефтохим“ в края на 90-те години държавата запазва т.нар. „златна акция“, която дава блокиращи права върху ключови решения, и през 1999 г. неин носител става Спас Гърневски като представител на държавата в „Лукойл Нефтохим“. В този период той участва в надзорните механизми на рафинерията, като ролята му е да защитава държавния интерес в предприятието. На 28 февруари 2000 г. Гърневски подава оставка от поста, заявявайки, че решението не е резултат от натиск, а от стремеж политическото влияние да бъде отделено от икономическото управление.

Бившият депутат от гражданската квота на ГЕРБ разказа в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“ за онзи период.

„След фалита на държавата по времето на Жан Виденов 42% от фиска в държавата пристигаше от "Нефтохим". Беше изключително важно там да има човек, който стриктно да изпълнява задълженията, породени от "златната акция", за да се пълни бюджетът. Тогава бях освен кмет на Пловдив, също и лидер на СДС. Тогава рафинерията беше създадена, е да работи само според технологиите, които са съвместими с руски петрол. Беше ми казано, че трябва да пазим български интерес и приходите на държавата, която беше в трагично състояние след комунистите. Следях всеки лев да не бъде отклоняван“, коментира по Нова Нюз Гърневски.

„Златната акция“ представлява специален държавен инструмент — чрез нея държавата има право на представител в Надзорния съвет на дружеството и може да блокира определени решения на акционерите. Тази акция при „Нефтохим“ е „равносилна на пакет от 34% от капитала“ — това е „блокираща квота“. Чрез нея държавата има контрол, който ѝ позволява да се намесва при решения, които противоречат на нейния публичен интерес.

Относно сегашната ситуация, в която на България беше дадена дерогация от американските санкции срещу "Лукойл" за българския актив - рафинерията в Бургас, Гърневски заяви: „САЩ и Великобритания следят процеса, разрешават дерогацията, няма да позволят да стане нещо нередно. След 2020 г. това, което президентът и ПП-ДБ правят, се нарича "Не, България". Българските власти действат перфектно, рядко се вижда такъв интелигентен премиер. Особеният управител Румен Спецов е съгласуван на 100% с партньорите ни, а правомощията му опират до контрол. България няма да бъде чейнджбюро, което да връща милионите от петрол в Москва“, категоричен е Гърневски.

