Спасени от контрабанда екзотични животни са в терариума в Минерални бани

Снимка: Агенция "Митници"

Спасени от контрабанден трафик леопардови гекони и тарантули от различни видове бяха предоставени от Агенция „Митници“ на Терариума в село Минерални бани, Хасковска област. Eкзотичните животни са отнети в полза на държавата и по случая е приключило образуваното административнонаказателно производство.

В края на месец октомври миналата година на Митнически пункт Капитан Андреево пристига товарен автомобил, превозващ стока от Западна Европа през България за Турция. В шофьорската кабина под леглото митническите служители установяват, че водачът – турски гражданин, е укрил в стиропорова кутия 100 леопардови гекона, а в друга картонена кутия, поставени в епруветки - 243 тарантули.

Водачът не е декларирал, че ги пренася и не е представил никакви документи за тях. Веднага след установяването на контрабандата животните са транспортирани за временно съхранение в Терариума в село Минерални бани, за да им бъдат осигурени храна и подходящи условия за живот. На нарушителя е съставен акт за контрабанда по Закона за митниците, образувано е административноказателно производство и с наказателно постановление му е наложена глоба.

Една година след спасяването по-голяма част от задържаните паяци и гекони са оцелели и се развиват добре в терариума. Предоставянето им ще даде възможност да бъдат разселени и към други терариуми в страната, като по този начин се обновят колекциите им.

