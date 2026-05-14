Спасеният след отравяне лешояд чака потомство

Снимка Фейсбук

След като по чудя оцеля от тежко отравяне край Момчилград и бе пуснат в дивата природа на днешната дата преди година, днес лешоядът Шанс е намерил нова партньорка и двойката мъти свое яйце, съобщи Волен Аркумарев от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Той припомни, че Шанс получи името си, след като оцеля, за разлика от партньорката си, с която бяха открити от екип на БДЗП в началото на април 2025 г. в критично състояние.

„Това бе пореден случай, който показа колко сериозна заплаха остават отровните примамки за дивата природа в България. Благодарение на бързата реакция на екипа за борба с отровите, със специално обучено куче към БДЗП, както и на ветеринарните грижи, положени в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, Шанс беше спасен“, каза Аркуматрев.

По думите му днес Шанс вече не е сам, има партньорка, очаква и потомство, което трябва да се излюпи в първите дни на юни.

През есента на 2025 г. мъжкият лешояд е поел на дълго пътешествие към Африка и е прекарал зимните месеци в Чад. А тази пролет отново е изминал над 5000 километра, за да се завърне в района на Момчилград – мястото, което нарича свой дом, добави Волен Аркумарев.

Той посочи, че през последните седмици Шанс е наблюдаван да каца в двора на ферма в близост до гнездото. Това е още едно напомняне колко тясно са свързани животът на хората и съдбата на редките видове, с които споделяме една и съща земя, коментира Аркумарев.

Използването на отровни примамки в природата представлява сериозен риск за дивите животни, застрашените видове, но също така и за ловните кучета, селскостопанските животни и дори за човешкото здраве. Само една примамка може да причини смъртта на десетки животни и да остави трайни последици върху цялата екосистема, обясниха от БДЗП.

Историята на Шанс показва как има надежда за спасяването на този световно застрашен вид в България. Но истинската победа ще дойде тогава, когато подобни истории престанат да започват с отравяне, заявиха от дружеството.

Проектът „Нова надежда за египетския лешояд“, благодарение на който са разработени програмата за подсилване на популацията на вида, методите за адаптация и освобождаване на птиците, както и необходимата инфраструктура за това, е номиниран за наградите LIFE на Европейския съюз. Именно в рамките на този проект са поставени основите на дейностите, които днес дават шанс на птици като Шанс да се завърнат успешно в дивата природа и да създадат поколение, обясниха от БДЗП и призоваха за подкрепа на проекта с гласуване в конкурса на програма LIFE, пише novini.bg.

