Спасеното в река Марица момче: Ръцете ми бяха изтръпнали, полицаят скочи с обувките и дрехите и ме извади

Стопкадър бТВ

Първи думи на момчето, което бе спасено от полицай в река Марица.

С риск за собствения си живот полицай спаси дете, повлечено в придошлите води на река Марица край пазарджишкото село Огняново.

Невинна детска игра едва не завършва трагично, след като 14-годишният Стоян влиза в реката вчера следобед.

„Аз газих до колената и течението ме завлече до основите на моста. И аз се хванах за тях“, каза за бТВ 14-годишният Стоян Стефанов.

Уплашено, момчето успява да се хване за носещата колона на близкия мост. Негов приятел подава сигнал на 112. На място пристигат петима полицаи.

Трябва да се действа светкавично, тъй като бедстващото дете вече се изплъзва от носещата колона и водата го повлича.

С риск за живота си полицаят Трендафил Трифонов трябва да вземе светкавично решение – да влезе ли във водата без предпазни средства, след като е наясно, че там течението е силно, водата е дълбока и по дъното има парчета заострена арматура от стария мост.

Той веднага влиза в реката. Момчето е спасено.

„Не можеше да излезе, защото течението там е доста силно. И ако се изпусне оттам, където се беше хванал за колоната, просто течението щеше да го отнесе надолу. А там е може би 2 метра и нагоре дълбочина“, разказа Трендафил Трифонов.

„Децата бяха много уплашени. Детето във водата викаше за помощ“, каза Стоян Медаров, командир на отделение в ОД МВР – Пазарджик.

„На мен много ми бяха изтръпнали ръцете. И той дойде, скочи направо с обувките и с дрехите и ме извади. Много му благодаря за това“, казва 14-годишното момче.

Трендафил Трифонов е квартален полицай на Огняново. В униформа е от три десетилетия.

От МВР напомнят, че къпането в необезопасени места, каквито са реките и язовирите, е изключително опасно.

Редактор "Екип на Петел",

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