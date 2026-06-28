Спасиха 100 животни от голям пожар в стопански двор в асеновградско село
Снимка: Булфото, архив
Голям пожар унищожи навес за съхранение и голямо количество фураж в селскостопански двор край Асеновград. Благодарение на бързата намеса на огнеборците са спасени 100 крави и телета, кравефермата и прилежащи стопански постройки, както и роботизирана система за хранене на животните, която е ключова за функционирането на стопанството, предава БНТ.
И около обяд продължаваха действията по ликвидиране на локални огнища останали от възникналия снощи пожар.
В овладяването му са участвали три противопожарни автомобила.
Координираните действия на екипи от Асеновград и Пловдив са спасили и животните и голяма част от материалната база.
Унищожени са открит навес със стоманена конструкция и ламаринен покрив с площ около 800 кв. метра, както и близо 2000 бали люцерна с тегло около 300 кг всяка.
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