Спасиха 3 голи жени на Елените

Три жени, покрити целите с кал, са евакуирани от вилно селище "Елените", по време на водната стихия, която се развихри в петък.

"Бяха голи и боси", каза пред БНТ служителката от кметството в Свети Влас Катя Крумова.

Все едно бяха плували в кал, добавя тя и уточнява, че са без документи.

"Осигурили сме вода, храна, дрехи, топли напитки. Настанихме ги в частни апартаменти. Имаше доброволци, които им осигуриха подслон", заяви Крумова.

Част от хората са се спасили сами, като са се качили на по-високи етажи.

Пламен Желев, който е ръководител на доброволчески отряд, каза, че повечето от евакуираните са добре.

"Има възрастни хора, които са трудно подвижни, но нашите момчета успяха да им помогнат, да ги изнесат. Много от евакуираните не искаха да напускат домовете си", каза още той.

