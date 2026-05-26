Спасиха 50-годишна жена, влязла да плува в язовир в парк „Кайлъка“

50-годишна жена беше спасена в „Малкия язовир“ на „Тотлебенов вал“ в парк „Кайлъка“. 50-годишна жена беше извадена от водите на язовира, след като влязла да се къпе около 21:30 ч. на 25 май. Тя не успяла сама да излезе на брега, съобщават от полицията.

По първоначална информация е надценила силите си, а ниската температура на водата допълнително затруднила ситуацията.

Граждани подали сигнал в 21:34 часа. На място незабавно е изпратен полицейски екип на Първо РУ – Плевен, а малко по-късно се включили и служители на РС ПБЗН – Плевен.

Допълнително затруднение на спасителите създали трудния и пресечен релеф около язовира, както и ограничената видимост през нощта, посочва bTV. Въпреки сложната обстановка, жената била извадена от водата в добро състояние. Няма опасност за живота ѝ.

От полицията напомнят гражданите да бъдат особено внимателни при къпане в неохраняеми водоеми през тъмната част на денонощието, особено при студена вода и труднодостъпни терени около бреговете. Според спасителите подобни ситуации могат да станат изключително опасни за минути.

