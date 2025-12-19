Спасиха 577 мигранти край остров Гавдос

Снимка: Пиксабей

Стотици мигранти са били спасени край южния гръцки остров Гавдос, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“, позовавайки се на информация от властите. Изданието пояснява, че става въпрос за два отделни случая, а спасителните операции са се провели в ранните часове на 19 декември.

При първия случай общо 545 мигранти са спасени от плавателен съд, подал сигнал за бедствие. В операцията са участвали три плавателни съда на гръцката брегова охрана, три кораба на граничната агенция на Европейския съюз „Фронтекс“ и три намиращи се наблизо лодки. Те са транспортирани до град Ретимно, намиращ се на остров Крит, предаде БТА.

При другия случай кораб на „Фронтекс“ е открил 32 мигранти на борда на друга лодка край Гавдос. Те са откарани в Ханя, също на Крит.

Всички спасени са в добро здравословно състояние, съобщиха властите.

По-рано този месец 27-те държави членки на Европейския съюз одобриха значително затягане на миграционните правила, включително спорното въвеждане на т.нар. „центрове за връщане“ за отхвърлени кандидати за убежище, припомня още изданието.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!