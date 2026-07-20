Спасиха българка на остров Самотраки, паднала при изкачване на скалиста местност

Снимка Пиксабей

Успяха да спасят българка на остров Самотраки, паднала при изкачване на скалиста местност.

Голяма спасителна операция за бедстваща българка, проведоха екипите за помощ, съобщават местните власти на остров Самотраки, цитирани от БНР.

При изкачване на висок скалист терен, жената се подхлъзва и пада.

Обадила се е на европейския телефон за помощ 112. По координатите на телефона определят мястото на пострадалата жена, пише novini.bg.

Спасителният отряд извършва рискова спасителна операция поради трудността на терена. При първият преглед установяват, че е със счупена ръка, но не знаят дали няма и други травми. Обездвижват я и я пренасят с носилка до линейка. Българката е транспортирана до болничното заведение на острова, където е оставена под наблюдение.

По повод на този инцидент властите приканват за внимание и добра подготовка при изкачване на трудни скалисти терени. Задължително е туристите да носят активен телефон, за да могат при нужда да поискат помощ.

Редактор "Екип на Петел",

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