Спасиха бедстващо българско семейство край остров Лимнос

кадър: Гугъл мапс

Спасиха бедстващи българи в морето до остров Лимнос.

Семейство българи е пренебрегнало предупреждението за силен вятър и високи вълни и влиза в морето да спортува с водни ски. Течението и вятърът отнасят хората навътре в морето с опасност за живота. Жената дори пада от ските и я спасяват с катер на бреговата охрана. В операцията веднага се включват местни рибари, които познават подводните течения в района. Спасяват и мъжа, без да пострада, предаде БНР.

Сигналът за бедствие е подаден от турист, който случайно забелязва от брега, че двамата туристи са изчезнали в морето. По същото време се провежда и спасителна операция за дете с надуваема лодка, отнесено от силния вятър.

Властите на остров Лимнос съобщават, че спасителната операция е приключила успешно. Няма пострадали, но не трябва да се пренебрегват предупрежденията за рискове в морето.

Редактор "Екип на Петел",

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