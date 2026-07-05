Спасиха четирима българи, отнесени в морето край Лефкада

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Инцидентът се е разиграл по време на плаване със SUP бордове

Четирима български туристи бяха спасени днес край бреговете на гръцкия остров Лефкада, след като силен вятър ги отнесе навътре в морето, съобщават от NOVA. Инцидентът се е разиграл по време на плаване със SUP бордове (Stand Up Paddle) в акваторията между популярните плажове Агиос Никитас и Катизма, което е наложило незабавна спасителна операция от страна на гръцките власти.

Подаденият сигнал е задействал мигновена реакция от страна на бреговата охрана. Към бедстващите сънародници са насочени специализиран патрулен катер, както и туристическият кораб „Агиос Никитас“, който се е намирал в района. Именно екипажът на пътническия съд е успял първи да локализира българите сред вълните. Те са качени на борда напълно невредими и са транспортирани безопасно до пристанището на едноименното селище Агиос Никитас. Според официалните данни от властите, туристите са в отлично здравословно състояние и не се е наложила намесата на медицински екипи.

След успешната акция местните институции излязоха с категорично предупреждение към всички плажуващи. От гръцката брегова охрана напомнят, че използването на плавателни средства без собствен двигател при силен вятър и мъртво вълнение е изключително опасно. Западното крайбрежие на остров Лефкада е известно със своите непредсказуеми подводни течения, които в комбинация с вятъра могат за броени минути да отнесат неподготвени хора дълбоко в открити води.

Редактор "Екип на Петел",

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