Спасиха две българки от домашно насилие в Германия и Румъния

Снимка Пиксабей

Две български гражданки, жертви на домашно насилие в Германия и Румъния, бяха спасени през изминалия уикенд благодарение на успешна координация между европейските служби за спешно реагиране. Сигналите за инцидентите са подадени от техни близки на националния телефон 112 в България, съобщават от Министерството на вътрешните работи.

Потърпевшите жени не са владеели местните езици, което е направило невъзможно директното им свързване с полицията в държавите, където пребивават. Затова те са потърсили помощ от своите роднини в България. Близките веднага са сигнализирали на спешния телефон 112 у нас, предавайки точните координати и детайли за критичните ситуации, пише dunavmost.com.

Българските оператори на 112 са обработили светкавично постъпилата информация и са се свързали със своите колеги в Германия и Румъния. Благодарение на бързия обмен на данни, полицейски екипи в двете държави са посетили адресите и са задържали двамата агресори на място.

„Честа практика е български граждани, пребиваващи в европейска държава и невладеещи езика, в кризисна ситуация да търсят помощ от националната ни система 112 чрез свои близки в България“, посочват от Министерството на вътрешните работи.

Оттам допълват, че разрешаването на редица тежки случаи се случва именно благодарение на отличната координация в рамките на единната европейска система за спешни повиквания, която гарантира бърза реакция при инциденти с наши сънародници зад граница.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!