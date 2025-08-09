Спасиха две шата в Долината на виното

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Две винарни в Долината на виното - районът на Сунгурларе, са спасени от бушуващия в региона пожар. информира Нова телевизия. Огънят, избухнал около 22:00 часа в петък, се разрастна и достигна до Стара планина. Той е върхов и наближи до селата Славянци и Скала. На терен работят шест противопожарни екипа, които, заедно с доброволци се борят с огнената стихия.

На терен в борбата с пожара участваха два вертолета "Кугър", като се очаква да пристигне и втори. Погасяването на пожара ще подпомагат и два самолета от Швеция, които се очаква да кацнат на летище „Бургас”. Машините ще пълнят вода от язовир Камчия.

40 души от Дома за възрастни хора в село Славянци са евакуирани, съобщиха от Община Сунгурларе. Кметът на града инж. Димитър Гавазов заяви, че се очаква пътят към село Славянци да бъде затворен заради ниска видимост.

Със заповед на кмета на община Сунгурларе е обявено бедствено положение в града, както и в селата Бероново, Скала, Славянци и за селищното образувание Балабанчево.

Няма изгорели стопанства, но вследствие на пожара са засегнати гористи местности, ниви и много декари лозя, което е пагубно за региона.

Две винарни в района на пожара са спасени от пламъците. Към момента няма опасност за предприятията или придружаващите постройки към тях.

