Спасиха куче и котка, прекарали над 4 дни заключени на тераса в „Люлин“

Стопкадър бТВ

Спасителна акция в столичния квартал „Люлин“. След като повече от 4 дни куче и котка са заключени на терасата на апартамент без вода и храна, собствениците се съгласяват да ги дадат на доброволци, които в момента търсят осиновители.

bTV подаде сигнал до Агенцията за социално подпомагане заради лошите условия, в които живеят майка и дете, собственици на заключените животни.

В понеделник вечерта в квартал „Люлин“ се чува воят на питбул.

„Звукът беше изключително жален и открих, че всъщност е на петия етаж в този блок. Срещнах един човек от входа, който каза, че идея няма какво се случва“, казва жена.

Хората подават сигнали на 112, защото според тях може в апартамента да има пострадал човек. Линейка така и не идва, защото подадените сигнали са анонимни.

„Хората, които се бяхме събрали да се опитаме да помогнем на животното, не бяха от този блок“, казва жена.

Причината е, че в апартамента живее младо семейство. По думи на хората от квартала мъжът е агресивен.

„Този човек е известен тук на отделни хора. Вдигал е шум с някакъв мотор и е имал доста пререкания и по-скоро сблъсъци със съседите“, коментира друга жена.

Хората се свързват със собственичката на кучето, която им отваря апартамента.

„Собственичката дойде и отключи апартамента. Първо видяхме една врата, която много трудно се отвори. По пода имаше супер много боклук, нямаше как да се разминем от боклуци, хлебарки. Впоследствие разбрахме, че има и дървеници. Като цяло окаяно състояние на апартамента. Единственото ново, което видях, е един голям плазма телевизор“, разказва трета жена.

По думите ѝ собственичката се притеснила не от това, което ще бъде видяно в жилището, а мъжът ѝ да не разбере, че хора са били в апартамента.

„Притесни се не от това, което ние ще видим, а от това мъжът ѝ да не разбере, че сме били в апартамента, за да не я пребие после. Това е, което ни каза“, посочва жената.

„Каза, че няколко пъти я е удрял, пред детето я е удрял. Дори когато отидохме да я вземем от селото, той ѝ е казал: „Сега отиваш да работиш“. Може да се досетите какво и че след това щял да я пребие. Сама каза, че го обича и от страх не иска да го напусне“, допълва тя.

bTV подаде сигнал до Агенцията за закрила на детето и социалните власти, за да помогнат на майката и детето. Сигнализирано е и Министерството на вътрешните работи.

Очаква се властите да влязат на проверка в семейството.

Редактор "Екип на Петел",

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