Спасиха куче от къщата на ужасите в село Царевец

Снимка: Фейсбук, Т. Байчева

Куче е било изведено от къщата на мъжа и жената, изтезавали и убивали животни над 10 години в село Царевец. Това съобщи във фейсбук природозащитникът Татяна Байчева. Четириногото е поето за спешна грижа от лицензирана структура за закрила на животни в риск.

По думите ѝ Зора е била държана при тежки условия, посочва Дарик. Извеждането ѝ станало след близо двудневни преговори с кмета на община Свищов и кмета на Царевец, като предаването е оформено с приемно-предавателен протокол.

Кучето е било вързано с верига и държано в кал и студ без достъп до храна.

Пълните ветеринарни прегледи на Зора са били извършени в клиника в Казанлък днес. Всички разходи по лечението и грижите за кучето ще бъдат поети от Фондация "Бездомни лапи", като дарения няма да се набират.

В имота са открити и кокошки, но по думите на Байчева извеждането им не е било разрешено от местната власт.

Въпреки преживяното Зора показва жизненост и желание за движение - поведение, характерно за животни, които дълго време са били държани на верига и лишени от нормална среда. Според спасителите това е положителен знак за възстановяването ѝ.

