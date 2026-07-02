Спасиха охранител, оцелял по чудо след труса във Венецуела

Стопкадър "Би Би Си", Нова Тв

Спасителни екипи от седем държави спасиха мъж, оцелял след двете земетресения, разтърсили Венецуела преди осем дни.

В събота спасителните служби откриха охранителя Ернан Алберто под руините на многоетажен паркинг в Катия ла Мар, северно от столицата Каракас, но едва през последните часове успяха да установят визуален контакт с него, съобщи "Би Би Си".

Въпреки че беше затрупан под деветметров слой от крайно нестабилни отломки, спасителите съобщават, че Ернан, който е на възраст между 40 и 50 години, е в добро настроение и ги е окуражавал по време на цялото си спасяване.

Съпругата му определя оцеляването като „чудо“. До момента е потвърдена смъртта на близо 2300 души при земетресенията, ударили Венецуела на 24 юни, а десетки хиляди все още са в неизвестност.

Около 350 спасители работеха денонощно, за да извадят Ернан, откакто той беше открит преди повече от 100 часа. Екипи от Венецуела, Чили, Коста Рика, Ел Салвадор, Мексико, Португалия и САЩ бяха на място и се опитваха да го освободят. Части от изградените за достъп до него тунели са се срутили на няколко пъти, което подчертава опасностите, на които са били изложени както спасителите, така и самият Ернан, пише nova.bg.

На кадри, заснети от малка камера, вкарана сред отломките, където Ернан беше затиснат, се чува как чилийски пожарникар го моли да обърне глава към камерата. Едното му око е зачервено и той носи предпазна маска, която спасителите по-рано са му подали през отвор, за да го предпазят от праха, вдигащ се при усилията им да го освободят. Пожарникарят също така го моли да си сложи предпазни очила, за да защити очите си, докато спасителите продължават да разчистват отломките около него.

По време на акцията, служителят на Червения кръст на Коста Рика Рикардо Ариас съобщи на местен журналист, че състоянието на Ернан е стабилно. Също така добавя, че са успели да му дадат вода и да му поставят система за венозни вливания, а охранителят по чудо се е разминал от това да бъде смазан от отломките, когато паркингът се е срутил. „Той ни каза, че няма дори смазан нокът“, сподели Ариас и добави: „Добре е“.

Марко Антонио Франко от Мексиканския червен кръст описва Ернан като „весел човек“. Той сподели пред мексиканския новинарски сайт Milenio, че оцелелият „дори е поискал напитки за хидратация с конкретни вкусове, които харесва“, като добави: „Разбира се, изпълнихме желанието му. Самият той ни мотивира и ни насърчава да продължаваме напред. Разпознава членовете на екипа ни и казва: „Колко хубаво, че се върнахте и отново сте при мен".

По думите на Франко спасителите и Ернан са поддържали постоянен разговор за семейството му и за самата спасителна операция.

Ернан беше открит за първи път в събота. Охранителят е бил на смяна в малка бетонна будка в мазето на паркинга в съседство с търговския център Galerias Playa Grande в Катия Ла Мар, когато двете земетресения са ударили. Изглежда, че кабината е създала обвивка около него, предпазвайки го от 140-те тона развалини, които са се срутили около и върху него.

Редактор "Екип на Петел",

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