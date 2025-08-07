Спасиха от удавяне българин в Гърция

Пиксабей

Двама служители на крайбрежно заведение за хранене са спасили 30-годишен българин от възможно удавяне на плажа в Ароги, Гърция. Инцидентът е станал преди началото на работното време на спасителя (дежурството започва в 10 ч. сутринта) — около 9 ч. сутринта в понеделник, когато българинът е бил чут да вика за помощ от водата.

Служители на близък бийч бар незабавно се притекли на помощ и въпреки вълнението и трудностите при изваждането му, успели да изведат младия българин безопасно до плитчините.

Младежът излязъл на брега изтощен, благодарение на навременната намеса на двамата спасители.

Случаят предизвика множество коментари в социалните мрежи. Повечето от тях изразиха одобрение към младежите, спасили българския къпещ се, както и призиви за удължаване на работното време на спасителите на организираните плажове, предаде Дарик.

