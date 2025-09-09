Спасиха паднал от дърво хижар на Витоша

Снимка: Пиксабей

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Само в най-високите части на планините ще духа слаб вятър, в останалата част времето е тихо и ясно, с висока разкъсана облачност.

В курорта Боровец работи лифтът „Ситняково“, в Пампорово – първа и втора линия, както и лифтът към Рилските езера.

След 21:00 часа снощи е постъпил сигнал, че хижарят на хижа „Камен дел“ на Витоша е паднал от дърво. Към 24:00 часа той е бил свален и предаден на екип на „Спешна помощ“.

Отрядите на ПСС са реагирали и на още три сигнала за туристи с наранени крайници през вчерашния ден – два на Рилските езера и един на Витоша. На всички пострадали е оказана навременна помощ.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места в Рила и Пирин ще превали, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

