Спасиха паднало щъркелче след буря в Николово

Кадър Фейсбук, Кметство Николово

Екипи на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и електроразпределителното дружество "Енерго-Про" проведоха успешна съвместна акция по спасяването на паднало от гнездото си щъркелче в русенското село Николово. Птицата е пострадала вследствие на разразил се силен вятър в населеното място.

Инцидентът е забелязан първо от местната жителка Галина Колева, която е открила безпомощното щъркелче след бурята и е подала сигнал до отговорните институции. Реакцията на спасителните служби е била незабавна, като на място са пристигнали служители на РДПБЗН - Русе и технически екип на енергийното дружество.

Служителят на "Енерго-Про" Румен Гецов е оказал ключово съдействие на терен за безопасното прибиране на птицата и оказването на необходимата първа помощ, пише dunavmost.com.

По повод успешната акция, кметът на село Николово Златан Ванев излезе с официална позиция, в която изразява признателността си към всички участници в спасяването.

"Изказвам своята благодарност към директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – комисар Светослав Войчев, както и към всички служители, които се отзоваха незабавно след сигнала за паднало щъркелче, намерено от Галина Колева след силния вятър" , съобщават от кметството в Николово, цитирайки Ванев.

Кметът отличи специално и професионализма на енергетиците: "Благодаря и на екипа на „Енерго-Про“, както и лично на техния служител Румен Гецов, за оказаното съдействие, професионализма и отговорното отношение. Вашата бърза реакция, съпричастност и грижа са пример за висок професионализъм и човечност. Благодарение на общите усилия щъркелчето беше спасено и получи необходимата помощ".

Редактор "Екип на Петел",

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