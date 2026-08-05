Спасиха ранен бял щъркел край Оряхово
Стопкадър бТВ
Ранен бял щъркел беше спасен край Оряхово, след като дни наред остана край заседнал товарен кораб на брега на Дунав.
За птицата сигнализираха служители на фериботния комплекс, които я забелязали още преди 4 дни. По думите им тя не е могла да отлети заради счупен крак.
След сигнал на bTV до Регионалната инспекция по околната среда и водите във Враца щъркелът беше уловен по безопасен начин и временно настанен в инспекцията.
Той ще бъде преместен в Спасителния център за диви животни в Стара Загора, където ще започне лечението и възстановяването му.
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