Спасиха ранен сръндак, пострадал при удар от кола край Симитли

Снимка: Югозападно държавно предприятие ДП Благоевград

Горски служители спасиха едногодишен сръндак, пострадал при удар на пътя, съобщиха във Facebook от Югозападното държавно предприятие ДП.

В неделя директорът на горското стопанство в Добринище получава сигнал, че човек е намерил ударена сърничка на пътя Симитли - Банско, след което я е прибрал в къщата си.

На сутринта мъжът подава сигнал на телефон 112. Горски служители отиват на място и установяват, че раненото животно е сръндак, на около една година и е имал следи от нараняване на главата.

Животното е в безпомощно състояние, без да се движи.

Горските го прибират във ферма на един от служителите на стопанството, който отглежда животни. Уведомяват ветеринарни лекари. Преглед установява, че животното е ранено, но няма счупвания и започва лечение.

В рамките на три дни сръндакът започва да се храни, да става и тази сутрин е освободен в природата, допълва БТА.

