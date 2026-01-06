Спасиха ранена сърна край Аркутино

кадър: Зоопарк Бургас, фейсбук

Сърна, пострадала при нападение от хищници в района на местността Аркутино, е спасена и излекувана в зоопарка в Бургас, съобщиха от зоологическата градина.

Животното е било забелязано в петък. Състоянието му е било тежко, като при опит да се спаси е влязло във водоем, предава Бтв.

След подаден сигнал и потърсено съдействие директорът на зоопарка се е включил в спасителната акция късно вечерта.

Сръндакът е бил транспортиран и настанен за лечение в зоопарка в Бургас, като са обработени раните му.

В продължение на няколко дни животното е било под ветеринарно наблюдение. По данни на зоопарка в Бургас състоянието му се е подобрило и то е напълно възстановено.

