Спасиха турист със счупен крак над село Рударци

Снимка ПСС - Отряд София

Екип на Планинската спасителна служба евакуира успешно пострадал турист от стръмен скалист терен в района на бившите кариери над пернишкото село Рударци, съобщават от Планинска спасителна служба - Отряд София. Инцидентът е наложил използването на специализирана алпийска техника заради сериозно нараняване на крака на мъжа.

Сигналът за инцидента е подаден в 17:30 часа на 25 юли чрез единния европейски номер 112 към Централния денонощен пост на спасителната служба. Благодарение на подадените от мястото точни координати и прецизната навигация, дежурната група успява да достигне до пострадалия в рамките на само един час.

За бързото придвижване е помогнало както отличното познаване на района край Рударци, така и умелото управление на високопроходимия специализиран автомобил по пресечения терен, пише dunavmost.com.

При пристигането си на място спасителите установяват, че туристът се намира на много стръмен и опасен терен. Първоначалният медицински оглед показва съмнения за сериозна травма в областта на бедрената кост, което изисква пълно обездвижване на крайника преди каквото и да е преместване.

Заради денивелацията и скалния релеф екипът изгражда система за извличане с алпийски способ. Мъжът е стабилизиран и свален безопасно до чакащата в подножието линейка.

Сложната операция приключва окончателно в 21:45 часа, като пострадалият е предаден на екипа на Спешна помощ в стабилно състояние.

„Поздравяваме колегите за бързата и адекватна работа в предизвикателен терен! И не забравяйте планинската застраховка!“, пишат в заключение от ПСС - Отряд София.

Редактор "Екип на Петел",

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