Спасиха заклещени кози на скалите край Тюленово

Две кози бяха спасени от скалист участък между Тюленово и Морския клуб, в района на Ефтимовия камък. Сигналът е подаден от двама туристи, които забелязват бедстващите животни и се обаждат на телефон 112.

Сигналът е пренасочен към доброволческата формация ДФ „Шабла 2017“. Екип от трима доброволци пристига на място, за да оцени ситуацията, след което започва спасителна операция, предаде Бтв.

Козите са изведени от скалния участък с помощта на въжета и коордирани действия. При акцията няма пострадали хора или животни.

След приключване на операцията козите са отведени на безопасно място.

