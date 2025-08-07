Спасиха жена с 3-килограмов тумор на лицето

Снимка: Пиксабей

Медици от столичната болница "Лозенец" спасиха жена с голяма туморна формация на лицето. Образуванието от над 3 килограма е отстранено успешно, а пациентката е изписана в добро състояние и вече се възстановява.

Още преди 10 години на шията на пациентката от София се появява малко образование. Обаче в началото на тази година започва да нараства скоростно. А до операцията се стига в края на юли.

"Появи се малко колкото лешник, орех, много години беше така. Последно време започна агресивно да нараства. Агресивно нарастваше към ухото, окото и към устата. Беше голяма формацията. Болки нямах, само притискането, което може би щеше да ме задуши", споделя пациентката пред БНТ.

"Това е един тумор, който произлиза от паротинната жлеза, предушната жлеза, слюнчена. В началото са доброкачествени образувания, но в определени моменти тези видове тумори имат неприятното желание да минават в друга форма. Туморът, след като го премахнахме, беше над 3,5 кг. Ангажира цялата лицева половина на лицето и шията", казва д-р Радослав Славчев, началник на отделение по Лицево-челюстна хирургия в болница "Лозенец".

Операцията продължава близо 4 часа и туморът е отстранен напълно.

"Екипът се справи отлично, нямаше и кръвопреливане, да запазим всичко. Полученият голям дефект се възстанови с пластика и свободна кожна трансплантация. И все пак успяхме да постигнем добър резултат за запазване на баланса на лицето в голяма степен", допълни д-р Славчев.

Сега за пациентката от София следва период на възстановяване от 2-3 месеца.

"В момента пациентката е в период на рехабилитация след операцията. За възстановяване на движението на мускулите, което ще отнеме известно време", обяснява д-р Славчев.

Чакат се и резултатите от хистологичните изследвания. А доктор Славчев е оптимист, че всичко ще бъде наред.

