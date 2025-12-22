Спасител: Котките са задължителни! Василковски: Никак не са скъпи, аз съм си купувал

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Турист загина след като се подхлъзна и падна в пропаст в района на връх Вихрен в събота. Друг човек загина няколко дни по-рано във Витоша.

Основната причина за двата трагични инцидента е подхлъзване, тъй като планината е обледенена, няма плътна снежна покривка. В момента температурите са ниски, а през деня градусите се качват, което разтопява снега и се образува ледена покривка. Затова подхлъзванията в момента често се случват на туристите.

Това коментира пред Нова нюз Милен Братанов от Планинската спасителна служба.

Пътеките са доста заледени, затова е хубаво да се ползват котки, дори и най-обикновените да са, тези от градски тип. Не само това обаче е проблема. Трябва да се имат предвид ниските температури, късия ден. Иначе условията в планината за туризъм са добри, тъй като видимостта е добра, коментира той.

За да не се стига до инциденти всичко трябва да се има предвид. Най-късно в 8 часа сутринта вече трябва да сте в планината, за да си направите прехода и до 13 часа, най-много до 14 часа да сте го приключили. Трябва да си поставяте граници на придвижването, да имате предварителен план, да сте проучили маршрута, да имате подходяща екипировка, посъветва той.

Имайте предвид, че котките не са нещо специално или скъпо. Лично аз съм си куупувал котки, които се слагат много лесно на обувките, стуват до 10-12 лева в строителните хипермаркети и магазините за спортна екипировка. Това е нещо, което човек много лесно може да си осигури, но то ти дава невероятна стабилност в планината, особено пък при тези ледени условия, коментира на свой ред синоптикът на Нова тв Николай Василковски.

