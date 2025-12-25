Спасителен хеликоптер се разби на връх Килиманджаро, петима загинаха

Снимки Булфото, архив

Петима души загинаха, след като спасителен хеликоптер се разби на връх Килиманджаро в Танзания, съобщи Sky News.



"Инцидентът се случи в сряда вечерта по един от най-популярните маршрути за катерене на планината по време на медицинската евакуация на пациенти," се казва в доклада, допълва Фокус.



Според изданието трагедията е станала на височина над 4000 метра. На борда са били двама чуждестранни граждани, евакуирани по медицински причини, както и местен лекар, гид и пилот.



Уточнено е, че хеликоптерът е принадлежал на Kilimanjaro Aviation, компания, специализирана в медицинска евакуация. Създадена е комисия, която да разследва причините за инцидента.

