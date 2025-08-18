Спасители: При червен флаг не сме длъжни да вадим удавници

снимка pexels

Августовското море по Южното Черноморие остава изключително опасно. В последните дни бурните вълни и силните подводни течения отнеха живота на няколко души, въпреки ясно поставената червена флагова сигнализация.

В понеделник сутринта, в района на южното рибарско пристанище в Несебър, бяха открити телата на двама души – 14-годишно момче и 30-годишен мъж, които изчезнаха миналия четвъртък край курорта „Слънчев бряг“. Двамата са влезли във водата, въпреки лошите метеорологични условия и издигнатия червен флаг, сигнализиращ опасност за живота.

Според спасители, работещи по Южното Черноморие, всекидневно се налага да извършват рискови действия заради хора, които не спазват правилата и не се съобразяват с предупрежденията.

„На нас няма да се случи“ – това е масовото мислене, което тласка туристите към опасни решения, коментира Васил Алексиев, инструктор по водно спасяване към Български червен кръст.

По думите му, когато има червен флаг и реална заплаха за живота, спасителите не са задължени да навлизат в морето, за да спасяват нарушители. Това важи особено в ситуации, при които условията са критични и биха застрашили техния собствен живот.

Концесионерът на плажна ивица в региона, Николай Димитров, сподели, че често се сблъсква с агресивно поведение от страна на плажуващи, които отказват да спазват правилата.

„Много от хората, прибрали се от чужбина, проявяват изключително пренебрежително отношение към спасителите. Понякога дори стигаме до физическа агресия“, заяви Димитров.

През август морето по традиция е по-опасно заради промени в атмосферните условия и по-честото образуване на подводни течения. Отговорните институции апелират към всички туристи да се съобразяват с поставените флагове и да не влизат във водата при червен флаг, който категорично означава забрана за къпане, предаде факти.бг.

