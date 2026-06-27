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Спасители от десетки страни търсят живот под руините във Венецуела

27.06.2026 / 13:20 0

Стопкадър бТВ

Спасителни екипи от десетки страни са в надпревара за намирането на оцелели след земетресението във Венецуела. По официални данни жертвите са 920 и продължават да се увеличавате.

В търсенето участват и доброволци, които с голи ръце успяват да измъкнат оцелели изпод развалините.

Нов трус от 4,6 отново разтърси страната. Пострадали и нови разрушения няма.

Досега са хоспитализирани близо 3400 души, над 4000 са останали без дом.

По оценки на ООН щетите са за близо 6,7 милиарда долара, пише btvnovinite.bg.

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