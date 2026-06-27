Спасители от десетки страни търсят живот под руините във Венецуела

Стопкадър бТВ

Спасителни екипи от десетки страни са в надпревара за намирането на оцелели след земетресението във Венецуела. По официални данни жертвите са 920 и продължават да се увеличавате.

В търсенето участват и доброволци, които с голи ръце успяват да измъкнат оцелели изпод развалините.

Нов трус от 4,6 отново разтърси страната. Пострадали и нови разрушения няма.

Досега са хоспитализирани близо 3400 души, над 4000 са останали без дом.

По оценки на ООН щетите са за близо 6,7 милиарда долара, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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