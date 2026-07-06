Спасители предупреждават: Мъртвото вълнение идва все по-рано

Пиксабей

62-годишен мъж от София се е удавил в морето край Ахтопол, съобщиха от полицията в Бургас. Сигналът е подаден около 12:10 ч. в неделя в Районното управление в Царево.

Спасители са извадили от морето тялото на мъжа в района на плаж „Делфин“. По първоначални данни той е влязъл във водата от неохраняемата зона на плажа.

Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по „Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.

Инцидентът отново поставя въпроса за рисковете при къпане извън охраняемите зони. Спасители напомнят, че морето вече не следва напълно познатия стар ритъм, според който става по-опасно около Илинден, когато „се обръща“, предаде bTV.

Заради климатичните промени мъртвото вълнение все по-често се появява значително по-рано през сезона.

Специалистите съветват туристите да влизат във водата само в охраняеми зони и да се съобразяват с флаговата сигнализация.

При червен флаг къпането е забранено, а при жълт – трябва да се влиза с повишено внимание и без навлизане навътре.

Особено опасно е плуването след употреба на алкохол, при силно вълнение, както и опитите човек да се бори срещу течението.

При попадане в мъртво вълнение спасителите съветват да не се плува към брега с всички сили, а успоредно на него, докато човек излезе от течението, след което постепенно да се насочи обратно към сушата.

Редактор "Екип на Петел",

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