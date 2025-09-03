Спасители сваляха деца от строителен кран в столицата

снимка Булфото

Аварийна спасителна операция извършиха МВР и пожарната. Причината - седем деца са се качили на кран на строителен обект на най-високата сграда до булевард "Цариградско шосе" в столицата. Пет от тях са успели да се прехвърлят вътре в самата сграда. След спасителна акция двете деца, останали на крана са били свалени, съобщава БНТ.

На мястото на обекта – висока строяща се сграда край бул. "Цариградско шосе" снощи е имало засилено полицейско присъствие. От сградата бяха изведени деца и заедно с техни близки се качиха в автомобил на полицията. Полицаите продължават да оглеждат района.

