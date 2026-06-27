Спасителите в Бургас безсилни пред неразумните туристи, влизат по групи, скачат от Моста

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Поредица от драматични спасителни акции белязаха днешния ден на плажа в Бургас. Повече от 10 души, сред които и деца, бяха извадени от капана на вълните. Вълнението е изключително силно, а течението дърпа навътре, предупреждават спасители.

Най-тежко е положението около Моста в Бургас, където спасителите не могат да се справят с недисциплинирани летовници, пише Флагман. Там големи групи хора навлизат във водата всички наведнъж, като напълно игнорират предупрежденията. В пик на безумието се превърнаха масовите скокове от Моста в морето – практика, която е абсолютно забранена. При днешното мощно вълнение и силни подводни течения, това е равносилно на самоубийство.

Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че по Черноморието все още има празни спасителни постове до началото на юли.

От спасителните служби и концесионерите отправят спешен апел към всички български и чуждестранни туристи да проявят разум. Те призовават стриктно да се следи флаговата сигнализация, да се спазват разпорежданията на екипите на брега и категорично да не се влиза във водата в неохраняеми зони или при липса на спасители наблизо.

„Положението днес е направо страшно. Вълнението е изключително опасно", каза концесионерът на Северния плаж Симеон Цветков. Той призова плажуващите да бъдат изключително отговорни, да не проявяват самонадеяност и да следят стриктно флаговата сигнализация на спасителните постове.

Редактор "Екип на Петел",

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