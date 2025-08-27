Спасителите във Варна отчитат десетки инциденти, но без удавяния в работно време

Пекселс

Напрегнато е лятото за спасителите и медицинските екипи по крайбрежието във Варна Въпреки множеството инциденти през последните две седмици, когато вълнението на морето налага поставяне на червен флаг, фатални случаи по време на работното време на постовете не са регистрирани. Това каза пред Радио Варна д-р Иван Иванов, управител на ДКЦ1 "Св. Клементина" във Варна, която отговаря за осигуряване на медицински екипи по плажовете.

От 09,00 до 18,30 нямаме инцидент с удавяне. Големият проблем са случаите извън това време или при нарушаване на правилата за къпане, допълни той.

Най-сериозният инцидент е от миналата седмица на плажа в "Златни пясъци", разказа той. Млад румънски турист влиза в морето след употреба на алкохол, въпреки червения флаг и бурното море. Той не успява да излезе сам, но благодарение на бързата реакция на спасителите е изваден на брега и реанимиран. В момента пострадалият е на командно дишане в болница "Св. Марина", като състоянието му постепенно се подобрява, каза още д-р Иванов.

Инциденти не липсват и на други места в курортите. В един от дните на "Св. св. Константин и Елена" само за часове са спасени 16 души, повечето от които на централния плаж.

Много от пострадалите са хора, които пренебрегват флаговата сигнализация и не спазват правилата за безопасно къпане. Имаше дори случаи с деца. Ако не беше намесата на спасителите, последствията щяха да бъдат тежки, подчерта той.

Проблем остава липсата на контрол. Спасителите сами не могат да се справят. От години се говори за създаване на плажна полиция, но такава все още няма. Нужно е да има санкции за нарушителите, коментира Иванов.

Въпреки трудностите, добрата новина е, че тази година в екипите работят много млади и отлично подготвени спасители - спортисти и плувци, които реагират мигновено при сигнали за бедстващи хора. По отношение на медицинското обезпечаване, във Варна линейки има на ключови точки- Златни пясъци и Св. св Константин и Елена, а при необходимост се включват и допълнителни екипи, посочи управителят на ДКЦ1 "Св. Клементина"

От началото на сезона случаите на спешни ситуации на плажа, изискващи незабавна намеса на лекар, са по-малко в сравнение с предишни години, отчете той.

