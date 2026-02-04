реклама

Спасителна акция в София за заседнала в комин птица

04.02.2026 / 22:30 0

Снимка: МОСВ

Екип на РИОСВ-София спаси кукумявка, попаднала в комин, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) във Фейсбук.

След постъпил сигнал експерти от инспекцията реагираха незабавно, за да помогнат на птица, попаднала в комин в района на бул. „Ботевградско шосе“.

Благодарение на съдействието на загрижени граждани, кукумявката беше извадена невредима, посочиха от ведомството, предава Бтв. 

Тя е поета от екипа на РИОСВ-София и транспортирана до ветеринарна клиника „Добро хрумване“, където ще ѝ бъдат осигурени грижи и наблюдение.

От МОСВ благодариха на гражданите и на ветеринарния екип за бързата реакция и отговорното отношение.

 

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама