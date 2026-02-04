Спасителна акция в София за заседнала в комин птица
Снимка: МОСВ
Екип на РИОСВ-София спаси кукумявка, попаднала в комин, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) във Фейсбук.
След постъпил сигнал експерти от инспекцията реагираха незабавно, за да помогнат на птица, попаднала в комин в района на бул. „Ботевградско шосе“.
Благодарение на съдействието на загрижени граждани, кукумявката беше извадена невредима, посочиха от ведомството, предава Бтв.
Тя е поета от екипа на РИОСВ-София и транспортирана до ветеринарна клиника „Добро хрумване“, където ще ѝ бъдат осигурени грижи и наблюдение.
От МОСВ благодариха на гражданите и на ветеринарния екип за бързата реакция и отговорното отношение.
