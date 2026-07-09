Спасителна акция за турист, счупил глезен след подхлъзване под връх Вихрен

снимка: ПСС

Планинските спасители са оказали вчера помощ на турист, който е бил със счупен глезен вследствие на подхлъзване, добавиха от службата. Инцидентът е станал под връх Вихрен в местността "Казана". Пострадалият е транспортиран с хеликоптер до Банско, откъдето с линейка е откаран до болница в Разлог.

Условията за туризъм днес във високите части - над 1800 м надморска височина, на Витоша, Рила и Стара планина са лоши, предупреждават от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст. Времето там е мъгливо, духа умерен до силен северен вятър. В ниските части на планините също е ветровито, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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