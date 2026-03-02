Спасителна акция за туристи, подценили заледени пътеки край Боянския водопад

снимка: ПСС, архив

Вчера следобед планински спасители са оказали помощ на туристи заради заледени пътеки в района на Боянския водопад (Витоша), съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

Туристите са подценили пътеките, които в момента там са заледени. Спасители от планинската служба на Алеко са им оказали помощ и са ги извели от трудния район.

Самата пътека е стръмна, заледена, предупредиха от ПСС на БЧК, предаде БТА.

Спасители от Разлог са помогнали на турист в Семково, Рила, който не се е почувствал добре. Човекът с помощта на спасителите е бил свален надолу.

Днес в планините е слънчево, тихо, на места духа слаб вятър. Температурите са около нулата до минус три градуса, добри са условията за туризъм. Съоръженията в курортите работят, информираха от ПСС.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!